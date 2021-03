대구시, K-2 부지 '총괄계획가' 개방형 임용 … "스마트 수변문화도시 실현"

임기제 공무원(가급)에 한국계 영국인 양도식 박사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 통합신공항 건설 이후 K-2 공군기지 부지(후적지·後適地) 개발 사업을 총괄 지휘하는 '마스터 플래너'에 한국계 영국인 에드워드 양(한국이름 양도식·사진) 박사를 개방형 전문공무원으로 임용했다고 28일 밝혔다.

공모를 통해 임기제공무원 가급으로 선임된 양 박사는 국내·외 민간사업자 투자유치를 위한 도시 마케팅과 도시브랜딩 맞춤형 전략개발 등 종전부지 사업 전반에 대한 총괄계획가로서 컨트롤타워 역할을 맡게 된다.

대구 출신인 양 박사는 영국 런던대학 바틀렛 대학원에서 건축학 석사 및 도시설계·계획 박사 학위를 취득했다. 한국수자원공사 미래도시센터장으로서 부산에코델타시티 마스터플랜 수립, 부산에코델타스마트시티 국가시범지구 마스터플랜 수립의 실무책임자로 근무한 바 있다.

또한 새만금 스마트 수변도시 국가시범사업 마스터플랜 수립 및 책임자문위원, 우리 시 금호강 그랜드플랜 및 2030 미래비전 자문위원 등 국내외 경험과 네트워크를 갖춘 국제적 전문가로 알려져 있다.

권영진 대구시장은 "양도식 총괄계획가는 수변도시개발, 대규모 신도시 조성과 민자유치에 지식과 경험을 겸비한 우수한 인재"라며 "K-2 종전부지를 미래 세대에게 신경제와 신문화의 유산으로 물려줄 수 있는 첨단 스마트 수변문화도시를 구상하고 실현하는 데 큰 역할을 기대한다"고 했다.

