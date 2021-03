'엎치락 뒤치락' 삼성·애플…2월엔 갤럭시S21 업은 삼성勝

2월 글로벌 스마트폰 판매량 조사

시장조사업체 SA 집계 발표

삼성, 점유율 23.1%로 1위 지켰지만

애플, 전년 대비 판매량 74% 급증

[아시아경제 차민영 기자] 삼성전자가 갤럭시S21 출시 첫 달인 2월 스마트폰 2400만대를 판매해 시장점유율 23.1%를 기록하며 전체 1위 탈환에 성공했다. 다만, 지난달 점유율 1위에서 2위로 내려온 애플은 아이폰12의 역대급 인기에 힘입어 삼성전자를 바짝 추격하고 있다.

28일 시장조사업체 스트래티지 애널리틱스(SA)에 따르면 올해 2월 글로벌 스마트폰 시장에서 삼성전자는 2400만대를 판매해 23.1%의 점유율로 1위를 기록했다. 2위인 애플은 2300만대를 판매해 22.2%를 차지했다. 그 뒤를 샤오미(11.5%), 비보(10.6%), 오포(8.5%) 순으로 이었다.

지난달 시장점유율 1위를 내줬던 삼성도 자존심을 회복하게 됐다. 올해 1월에는 애플의 점유율이 25.4%, 삼성전자 점유율이 15.6%였다. 애플이 작년 말 출시한 아이폰11과 아이폰12 시리즈 인기가 지속된 영향이다.

2월 반등에 성공한 데는 삼성전자가 예년보다 이른 1월 21일 갤럭시S21을 선보인 전략이 주효했던 것으로 관측된다. 삼성전자는 2월 중순께 갤럭시S 신제품을 공개하고 3월 초 정식 출시해왔지만, 애플을 견제하고 화웨이의 빈 자리를 차지하기 위해 이 같은 전략 변화를 시도했다. 시장조사업체 카운터포인트리서치에 따르면 미국 내 갤럭시S21 출시 후 4주간 판매량은 전작인 갤럭시S20의 3배를 넘어섰다.

개별 판매량 증가 폭은 삼성전자와 애플 모두 2월 글로벌 스마트폰 시장 성장률(25%)을 웃돌았다. 삼성전자의 2월 스마트폰 판매량은 전년 동월보다 약 26% 높은 수준이고, 코로나19 발발 이전인 2019년 2월보다도 약 12% 높은 수준이다. 애플의 경우 아이폰12의 역대급 인기에 힘입어 2월 판매량이 전년 동월보다 74%나 늘었고, 2019년 2월 대비로도 35% 늘었다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr