우리銀, 자산관리플랫폼 고도화…"오픈뱅킹 금융자산 모두 분석"

[아시아경제 송승섭 기자]우리은행은 모바일뱅킹 애플리케이션(앱) WON(원)뱅킹의 고객 개개인별 맞춤 포트폴리오 추천 및 금융자산 분석 기능을 강화한 자산관리플랫폼을 고도화했다고 28일 밝혔다.

이번 고도화로 오픈뱅킹에 등록한 금융권의 모든 금융자산을 분석할 수 있게 됐다. 빅데이터를 통한 장기간의 투자성향을 반영해 맞춤형 포트폴리오를 추천하는 것도 가능해졌다.

자산관리 로보어드바이저인 ‘우리로보-알파’는 고객의 투자성향과 시장상황을 반영해 포트폴리오를 추천해 이유를 알려준다. 급변하는 금융시장에 고객들이 대응할 수 있도록 자산 유형별 금융시장 전망도 제공한다.

신설된 퇴직연금 로보어드바이저는 개인이 직접 적립금 운용을 지시하는 확정기여형 퇴직연금(DC)·개인형 퇴직연금(IRP) 계좌의 수익률을 관리한다. 리밸런싱 알림과 포트폴리오 변경 추천기능도 제공한다.

오는 5월부터는 PB고객을 위한 화상 상담 및 영업점 사전방문 예약서비스도 시행된다.

우리은행 관계자는 “디지털 자산관리플랫폼 고도화를 통해 고객 개개인별 다양한 금융니즈에 부응할 뿐만 아니라 초개인화 맞춤형 금융서비스를 제공할 수 있게 됐다”며 “앞으로도 마이데이터를 접목한 자산관리 서비스 개발 등 우리금융그룹 내 다른 계열사와 협업하여 디지털 금융시장을 선도해 나가는 데 주력해 나갈 것”이라고 강조했다.

