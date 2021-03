美 워싱턴 한복판 나무에 올가미…경찰, '증오범죄' 수사

올가미는 '흑인 증오' 상징물

인근 교회 '인종차별 반대 공연' 직전 발견

[아시아경제 국제부 기자] 미국 수도 워싱턴DC 한복판에서 사람의 목을 매는 형태의 올가미가 나무에 걸려 있는 게 발견돼 경찰 당국이 증오범죄 가능성을 놓고 수사 중이다. 올가미는 흑인에 대한 인종적 증오를 나타내는 상징물로 미국에서 인식된다.

27일(현지시간) 미국 현지 매체들에 따르면 워싱턴DC의 세인트 마크 성공회 교회 건물 바로 앞에서 올가미가 나무에 설치돼 있는 게 전날 발견됐다.

미 의사당에서 불과 몇 블록 떨어진 곳에 있는 교회 건물에는 '흑인 목숨도 소중하다(Black Lives Matter)' 현수막이 걸려 있는 상태였다.

특히 주말인 이날 밤에는 교회에서 보컬 앙상블의 공연이 예정된 상황이었다. 경찰이 증오범죄 가능성을 열어두고 사건을 수사하고 있는 것으로 전해졌다.

워싱턴DC 시의원인 찰스 앨런은 트위터에 "비열한 상징과 증오의 행동"이라며 "증오는 이곳에 발붙일 수 없다"고 밝혔다.

이 교회 목사인 마이클 모건은 "그것을 보자마자 정말 화가 났다"며 "많은 사람을 겁주려고 인종차별 증오의 상징들이 사용되고 있다"고 비난했다.

주말 밤 교회에서 열릴 공연을 겨냥한 것인지는 불명확하지만 공연 주최 측 리더는 이번 사건이 그들의 공연에 새로운 의미를 더했다고 말했다.

