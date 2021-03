▲김말란씨 별세, 백승만(KTPGF 대표)·승목(경향신문 전국사회부 부장)씨 모친상 = 27일 오전 8시20분, 포항의료원 장례식장, 발인 29일 오전 7시 30분 (054)-245-0420

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.