소노펫클럽앤리조트 고양, 국내 최초 '펫프터눈 티 세트' 출시

반려동물과 한 테이블에 착석, 식음을 즐기는 카페&레스토랑

'달미펫' 수제 반려동물 전용 디저트 모듬·펫 밀크 멍푸치노 제공

보호자는 웨지우드 3단 트레이에 고급 디저트 모듬과 차 또는 커피



[아시아경제 김유리 기자] 소노펫클럽앤리조트 고양의 반려동물 카페&레스토랑 'Thinking Dog'는 국내 최초로 반려동물과 함께 즐기는 '펫프터눈 티 세트(Pet + Afternoon Tea Set)'를 선보인다고 27일 밝혔다.

사람용 디저트와 똑같은 모양으로 제작된 반려동물 전용 디저트는 국내산 쌀가루 시트에 강릉 초당두부 크림을 바른 고단백 '소고기 캐롭롤 조각 케이크', 수제 락토프리 코티지 치즈로 만들어 모질 개선에 효과적인 '시금치 치즈 멍카롱', 섬유질과 철분이 풍부한 캐롭 파우더를 넣은 '바나나 브라우니', HACCP 인증 오리안심과 딸기 토핑을 더한 '베리베리 도넛', 항염효과가 있는 청치자와 저알러지 코코넛으로 만든 '블루코코 도넛' 등이 제공된다.

5종 디저트 모두 수제 펫 디저트 전문업체 '달미펫' 제품이다. 양이 많을 경우 포장해 집에서도 즐길 수 있다. 디저트와 함께 곁들일 '멍푸치노'는 락토프리 홀리스틱 제품인 '닥터 할리 바닐라 맛 펫 밀크'로 만들었다.

보호자를 위해 3단 트레이에 준비되는 디저트는 '망고 코코 무스', '라즈베리 에끌레어', '녹차 무스', '오렌지 마카롱', '딸기 타르트', '초코 멍머핀' 등 6종이다. '햄치즈 크로와상 샌드위치', '머쉬룸 오픈 샌드위치', '아스파라거스 타르트', '피스타치오 치즈볼', '미니 햄치즈 버거' 등 세이보리 5종도 제공된다. 음료는 프랑스 티 브랜드 다만 프레르의 루이보스, 얼그레이, 자스민 티 또는 스페셜티 커피 브랜드 펠트 커피 중 선택할 수 있다. 디저트는 웨지우드 트레이에 서빙된다.

펫프터눈 티 세트는 반려동물 디저트 모듬과 멍푸치노, 보호자 디저트 모듬과 커피 또는 티 모두 포함 1인1펫 세트가 3만5000원, 2인2펫 세트가 5만8000원이며 세금 포함이다. 펫프터눈 티 세트는 사전 예약이 필요하며 4월 말까지 이용 시 출시 기념 10% 할인을 제공한다.

