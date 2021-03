코로나 36일 만에 다시 500명대로…전국 재확산 양상(종합)

지역 발생 490명· 해외유입 15명…다시 500명대 진입

정부, 사회적 거리 두기 등 방역 조치 2주 연장

[아시아경제 장세희 기자]코로나19 27일 신규 확진자 수는 다시 500명대로 올라섰다. 지난달 19일(561명) 이후 36일 만이다.

신규 확진자는 한동안 300∼400명대에서 등락을 반복하며 정체 양상을 보였으나 최근 들어 다중이용시설 등에서 산발적 감염이 잇따르며 증가세를 보이고 있다. 이에 정부는 사회적 거리두기 및 5인 이상 사적모임 금지 등의 방역 조처를 내달 11일까지 2주 더 연장했다.

중앙방역대책본부는 이날 0시 기준으로 코로나19 신규 확진자가 505명 늘어 누적 10만1275명이라고 밝혔다. 전날(494명)보다 11명 많다.

지난해 11월 중순 이후 본격화한 '3차 대유행'의 여파는 해를 넘겨 5개월째 이어지고 있다.

이달 21일부터 이날까지 최근 1주일간 신규 확진자는 일별로 456명→415명→346명→428명→430명→494명→505명을 기록했다. 이 기간 300명대가 1번, 400명대가 5번, 500명대가 1번이다.

1주간 하루 평균 439명꼴로 확진자가 나온 가운데 거리두기 단계 조정의 핵심 지표인 일평균 지역발생 확진자는 약 422명꼴로, 여전히 2.5단계(전국 400∼500명 이상 등) 범위에 머무르고 있다.

이날 신규 확진자의 감염경로를 보면 지역발생이 490명, 해외유입이 15명이다.

지역별로는 서울 126명, 경기 141명, 인천 39명 등 수도권이 총 306명이다. 수도권 확진자는 전날(336명)보다 30명 줄었으나 여전히 300명대에 머무르며 전체 지역발생의 62.4%를 차지했다.

비수도권은 충북 38명, 강원 35명, 부산 33명, 대구 22명, 경남 19명, 대전·경북 각 10명, 광주 5명, 전북 4명, 울산 3명, 충남·제주 각 2명, 세종 1명 등 총 184명이다. 충북, 강원, 부산에서 30명대의 확진자가 나오면서 지난 1월 29일(189명) 이후 57일 만에 최다를 기록했다.

최근 유행 상황을 보면 일상 공간 곳곳에서 감염 불씨가 이어지는 양상이다.

충북 증평군의 한 교회와 관련해 지난 25일 20대 신도가 확진된 이후 현재까지 27명이 확진됐다.

강원도 동해에서는 25∼26일 이틀간 27명이 확진 판정을 받았다. 한 음식점을 통해 손님과 업주, 이들의 가족·지인 등으로 'n차 전파'가 일어나며 확진자 수가 늘고 있다.

이 밖에 어린이집, 식당·주점, 목욕탕, 직장, 사업장 등 전국 곳곳에서 확진자가 잇따르고 있다.

해외유입 확진자는 15명으로, 전날(23명)보다 8명 줄었다.

이 가운데 3명은 공항이나 항만 검역 과정에서 확인됐다. 나머지 12명은 경기(4명), 울산(2명), 서울·대구·강원·충북·전북·경북(각 1명) 지역 거주지나 임시생활시설에서 자가격리하던 중 양성 판정을 받았다.

지역발생과 해외유입(검역 제외)을 합치면 서울 127명, 경기 145명, 인천 39명 등 수도권이 311명이다. 전국적으로는 전남을 제외한 16개 시도에서 확진자가 새로 나왔다.

사망자는 전날보다 5명 늘어 누적 1721명이 됐다. 국내 평균 치명률은 1.70%다.

위중증 환자는 총 103명으로, 전날보다 8명 감소했다.

전날 하루 선별진료소를 통한 검사 건수는 4만3165건으로, 직전일(4만3544건)보다 379건 적다.

검사건수 대비 확진자를 계산한 양성률은 1.17%(4만3165명 중 505명)로, 직전일 1.13%(4만3544명 중 494명)보다 소폭 상승했다. 이날 0시 기준 누적 양성률은 1.34%(757만2568명 중 10만1275명)다.

세종 = 장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr