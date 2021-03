조원태·이명희·조현민, 한진 계열사 정석기업 지분 매각

[아시아경제 이동우 기자] 조원태 한진그룹 회장과 이명희 전 일우재단 이사장, 조현민 한진 부사장이 한진 계열사인 정석기업의 지분을 매각했다.

정석기업은 26일 이 전 이사장이 주당 32만원인 보통주 8만4685주 전량(6.87%)을 270억9900만원에, 조 부사장은 보통주 5만6458주(4.59%) 전량을 180억6700만원에 각각 매각했다고 공시했다.

조원태 회장도 보유 주식 5만6458주 중 9326주를 29억8400만원에 매각했다. 이번 매각으로 조 회장의 지분율은 4.59%에서 3.83%로 하락했다.

업계는 이번 주식 매각이 상속세 납부를 위한 것으로 내다봤다.

앞서 조 회장은 고 조양호 회장이 보유하던 한진칼 주식을 이 전 이사장과 조현아 전 대한항공 부사장, 조현민 한진 부사장이 함께 상속받으면서 상속세 2700억원을 국세청에 신고했다.

