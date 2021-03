GIST 수뇌부, 김기선 총장 사퇴압박 가세…이사회서 거취 판가름

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 연구수당 수수 논란에 휩싸인 김기선 광주과학기술원(GIST, 지스트) 총장의 운명을 판가름할 이사회가 댓새 앞으로 다가온 가운데 처장과 부총장 등 주요 보직자도 합세해 총장 사퇴 여론에 힘을 싣는 분위기다.

26일 지스트 등에 따르면 오는 30일 오전 10시 행정동 2층 대회의실에서 열리는 제129회 정기이사회에서 김 총장의 사의표명 수용 여부가 결정될 예정이다.

이사회에는 임수경 이사장을 포함해 교수, 외부인사 등 15명이 참석한다.

앞서 임 이사장은 지난 24일 1박2일 일정으로 지스트를 방문해 김 총장을 둘러싼 각종 의혹과 사의 표명 전말을 알아봤다.

이 과정에서 총장을 포함해 주요 보직자들과의 면담이 이뤄졌고, 일부 처장단과 부총장은 김 총장이 사퇴하길 바란다는 의견을 임 이사장에게 피력한 것으로 전해졌다.

김 총장이 사의 표명을 번복하고 그를 둘러싼 논란이 확산하자 일부 처장단이 자진 사퇴를 요구했지만 수용되지 않자, 사퇴 처리의 열쇠를 쥔 이사장에 재차 같은 의견을 전달했다는 후문이다.

지스트 내부는 노조에 이어 김 총장이 임명한 일부 보직자까지 그의 사퇴를 요구하는 지경에 이르게 됐다.

그러나 김 총장은 남은 2년의 임기를 채우겠다는 입장인 것으로 알려졌다.

오는 30일 예정된 이사회에서 김 총장의 거취가 최종 결정될 전망이다.

지스트 한 구성원은 “학교 운영은 뒷전이고 자신의 잇속만 챙기고 제 살길에만 눈이 먼 김 총장에게 총장으로서 자격이 있는지조차 묻는 게 창피하고 참담할 뿐”이라면서 “이사회에서 김 총장의 사퇴 결정이 확정되고 이번 사태가 조속히 매듭지어지길 바란다”고 말했다.

한편 김 총장은 노조가 전직원을 대상으로 실시한 총장 중간평가설문에서 사실상 낙제점인 100점 만점에 평균 35.2점을 받았다.

이후 거액의 연구수당을 받고 퇴직 이후를 고려해 퇴직교원 잔교계정 운영기준, 명예교수 규칙 등을 수정했다는 의혹이 연달아 제기됐다.

