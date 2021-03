전남도 “27일 오후 8시 30분 1시간 동안 소등하세요”

2050 탄소중립 실현 ‘어스아워’ 캠페인 동참

[무안=아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남도가 2050 탄소중립(Net-Zero) 실현을 위해 1시간 동안 청사를 소등하는 ‘어스아워(Earth Hour) 캠페인’에 동참한다.

도는 도민들에게 탄소중립의 중요성에 대한 관심을 촉구하기 위해 27일 오후 8시 30분부터 1시간 동안 도 청사 전체 조명을 소등할 계획이라고 26일 밝혔다.

‘어스아워 캠페인’은 세계 최대 규모의 민간자연보호단체인 세계자연기금(WWF)이 매년 주최하는 세계적 자연보전 캠페인이다.

기후변화 위기의 심각성을 알리고 탈탄소 사회 실현을 위해 매년 3월 마지막 주 토요일 밤 1시간 동안 소등 캠페인을 벌이고 있다.

캠페인은 지난 2007년 호주 시드니에서 시작해 현재 188개국 1만 8천여 전 세계 랜드마크, 정부기관, 기업이 참여하고 있다.

손점식 전남도 자치행정국장은 “2021년을 탄소중립 원년으로 선포한 만큼, 이번 캠페인이 기후위기 극복과 미래세대를 위해 어떻게 해야 할지를 도민과 함께 고민하는 계기가 될 것”이라며 “가정이나 기업 등에서도 많은 참여 바란다”고 말했다.

한편 도는 지난 3일 ‘2021년 탄소중립 비전’을 선포해, 탄소중립 로드맵, 온실가스 관리센터 설립, 탄소중립 위원회 구성, 기후대응기금 조성 등 탄소중립 실현을 위한 4대 핵심전략 추진계획을 발표했다.

