SK바이오팜, 최근 5일 개인 33만 6866주 순매수... 주가 10만 3500원(-0.96%)

SK바이오팜은 26일 오후 2시 31분 현재 전일보다 0.96% 내린 10만 3500원에 거래되고 있다. 거래량은 24만 7802주로 전일 거래량 대비 76.25% 수준이다.

3월 23일 DB금융투자의 구자용 연구원은 'SK바이오팜이 출시한 신약의 초기 매출 실적은 실망이 아니라 기대의 눈으로 봐야함. CNS(중추신경계) 의약품 특성을 고려하면 COVID-19 상황속에서도 Xcopri의 초기 매출은 기대 이상. 신약개발에 성공하고 글로벌 밸류체인을 구축하고 있는 SK바이오팜의 가치는 단순 바이오 기업이 아니라 점차 UCB(CNS 중심 벨기에 제약사)에 가까워지고 있음. 실적과 주가의 우상향이 그려짐. 상장이후 최저점인 지금을 놓치지 말자.'라고 SK바이오팜의 목표가를 14만 원으로 발표했다.

최근 5일 동안 개인 투자자들은 SK바이오팜을 33만 6866주 순매수 했고, 외국인과 기관은 각각 32만 2390주 순매도, 1만 1591주 순매도 했다.

※자료출처 : 인공지능 투자 비서 AI라씨로



※ 이 기사는 아시아경제와 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.









아경봇 기자 r2@asiae.co.kr