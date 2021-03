부산항만공사, 코로나19로 어려운 사회적기업 지원 발벗고 나서

부산지역 9개 공공기업 함께 ‘부산 사회적경제 지원기금’으로 금융 지원

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산항만공사(BPA, 사장 남기찬) 등 부산지역 9개 공공기관이 부산지역 소셜벤처 및 사회적경제기업 등을 대상으로 4월 9일까지 ‘부산 사회적경제 지원기금’ 제4기 금융지원사업 참여기업을 모집한다.

부산지역 9개 공공기업은 기술보증기금, 부산도시공사, 부산항만공사, 주택도시보증공사, 한국남부발전, 한국예탁결제원, 한국자산관리공사, 한국주택금융공사, 한국해양진흥공사 등이다.

이번 지원사업은 부산지역 (예비)사회적기업, 마을기업, (사회적)협동조합, 자활기업, 소셜벤처 등 사회적경제기업을 대상으로 진행된다.

사회적 가치와 사업운영 지속성, 일자리 창출 효과 등을 기준으로 45개 기업에 총 7억원을 지원한다.

대상기업으로 선정되면 시작단계(Launching), 창업단계(Start-up) 기업은 1000~2000만원의 무상 재정지원 된다.

확장단계(Scale-up) 기업은 최대 5000만원 무이자 대출지원을 받게 되며, 이번에 신설된 ‘코로나19 극복 긴급대출’ 기업도 최대 1000만원 무이자 대출지원을 받을 수 있다.

이번 사업에서는 코로나19 장기화로 침체된 부산지역 경제의 활성화와 고용유지를 위해 금융사업 지원 규모 및 대상기업 수를 확대했다.

고용 및 사회적가치 목표를 연계한 성과보상 프로그램을 시행해 성과목표 달성 시 추가 보상이나 원금 감면 등 인센티브도 지원할 방침이다.

참여 신청은 사회적기업연구원 홈페이지에서 지정된 양식을 내려받아 작성한 후 지원 부문별 마감일까지 이메일로 제출하면 된다. 자세한 내용은 한국사회적기업진흥원과 사회적기업연구원 홈페이지에서 확인할 수 있다.

남기찬 사장은 “이번 금융지원사업 모집에 사회적 경제기업의 많은 관심과 참여를 바란다”며, “BPA는 부산지역 일자리 창출과 지역경제 활성화를 위해 힘을 쏟을 것”이라고 말했다.

부산지역 9개 공공기관은 2018년부터 3년간 BEF 금융지원 사업을 통해 64개 기업에 17억8000만원을 지원해 124개 신규 민간일자리 창출과 29억원 매출액 증가 등 성과를 내고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr