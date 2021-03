서울시 '어스 아워' 동참, 공공시설·문화재 등 랜드마크 1시간 소등

27일 오후 8시 30분 국제 환경캠페인 지구촌 전등끄기 동참

[아시아경제 임철영 기자] 서울시가 27일 오후 8시 30분부터 1시간 소등하는 지구촌 전등끄기 캠페인 ‘2021 Earth hour’에 참여한다. ‘지구촌 전등끄기’ 행사는 2007년 호주 시드니에서 시작된 이래 현재 전 세계 190개 나라에서 시행하고 있으며, 서울시는 한국세계자연기금 주관으로 2008년부터 참여해 올해 14회째다.

올해 지구촌 전등끄기 캠페인은 탄소중립(Net zero)을 주제로 시민이 참여할수 있는 온라인 서명과 일상속에서 실천가능한 작은 행동들을 담았다.

서울시는 서울시청사, 한강교량, 남산서울타워, 숭례문, 롯데월드타워 등 서울시 랜드마크를 일제히 소등한다. 다만, 대형건물, 백화점, 호텔, 대형쇼핑몰 등에는 소등 참여를 유도할 계획이다.

이번 캠페인에는 온라인 탄소중립 서명하기, 어스아워 챌린지, 지속가능한 라이프 스타일 실천하기 등이다. 또한 캠페인 홍보대사 박서준과 함께 ‘지구를 위한 1시간, 당신을 위한 1시간’ 영상을 제작하고 뮤지컬 위키드팀과 함께 ‘당신의 손으로부터’, 아티스트 이충재 함께 ‘나만의 어스아워’ 영상을 제작해 지구를 위한 시민의 작은 실천을 이끌어낸다.

김연지 환경시민협력과장은 “시민들이 1시간 전등끄기에 참여해 기후위기 대응의 필요성을 공감하고 지구를 위한 지속가능한 작은 실천에 동참해 주길 바란다”며 “온라인으로 진행되는 나와 지구를 위한 휴식 캠페인에 많은 관심을 바란다”고 말했다.

