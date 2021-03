내달 12일까지 서울대공원 기자단 20명 모집

월 1회 이상 서울대공원 방문해 콘텐츠 작성 가능하면 누구나 지원 가능

[아시아경제 임철영 기자] 서울대공원이 블로그, 유튜브, 웹툰 등 다양한 분야의 재능을 가진 20인을 올해 서울대공원 기자단으로 선발하여 운영한다고 26일 밝혔다.

컨텐츠 작성에 자신이 있고 동·식물에 관심이 있다면 누구나 지원 가능하며 4월 12일까지 모집한다.

기자단은 본인의 블로그를 운영중이거나 컨텐츠 작성, 웹툰 등 서울대공원 홍보 가능한 재능이 있다면 지원할 수 있다. 또 직접 방문해 취재할 수 있어야하기 때문에 월 1회 이상 서울대공원 방문이 가능해야 한다. 취재 내용을 기반으로 하여 콘텐츠를 작성해야 하며 무엇보다 성실한 활동이 필요하다.

서울대공원 기자단으로 선발이 되면 4월부터 11월까지 활동하게 되고 종료 후에는 수료증이 수여된다. 기자단 활동 중에는 서울대공원을 무료입장할 수 있으며 다양한 행사에 우선 초청되거나, 컨텐츠를 미리 경험할 수 있다. 박제사, 사육사 등 다양한 직업과 동·식물을 취재할 수 있으며 취재 내용에 따라 그에 맞춰 다양한 교육도 함께 이루어질 예정이다.

또한 서울대공원 홍보팀장에게 직접 컨텐츠 홍보와 보도자료 작성에 대한 교육도 받을 수 있다. 홍보 실무에 대해서도 미리 체험해볼 수 있어 기자나 홍보 업무를 꿈꾸는 이들에게도 큰 도움이 될 것이다.

서울대공원 홍보팀은 "언론보도와 뉴미디어,유튜브 등 다양한 채널을 통해 활발한 홍보를 하고 있으며, 올해에는 온라인으로 더 친근하고 다양한 소식을 알릴 수 있도록 기자를 꿈꾸거나 홍보에 관심이 많은 이들을 기자단으로 선발한다"며 "서울대공원 기자단 활동을 통해 자연속의 힐링과 서울대공원만의 다양한 이야기들을 더 많은 시민에게 전하며 체계적인 글쓰기와 홍보에 대해서도 배울 수 있는 의미있는 기회가 될 것"이라고 말했다.

