라인건설, ‘춘천 우두지구 이지더원 2차’ 내달 2일 청약

총 1318가구 공급

8년 거주 후 분양전환

[아시아경제 류태민 기자] 라인건설이 내달 2일 강원도 춘천 우두지구 B-1블록에 ‘춘천 우두지구 이지더원 2차’ 견본주택을 열고 청약에 나선다고 26일 밝혔다.

이 단지는 8년 동안 내 집처럼 살아보고 분양전환을 선택하는 아파트로, 입주 시까지 전매가 자유롭다. 청약통장과 주택 소유 여부 등 자격 제한 없이 만 19세 이상이면 누구나 청약할 수 있다. 입주자가 원하면 최대 8년 간 거주가 가능하고 임대료도 주변시세 대비 저렴한 수준이며 임대료 상승률도 연 5% 이내로 제한돼 있다. 분양전환 후 양도소득세 면제 등 비과세 혜택도 받을 수 있다.

이 단지는 1차의 성공을 잇는 프리미엄 시리즈 아파트로 우두지구의 마지막 브랜드타운으로 조성된다. 지하1층~지상25층 6개동으로 총 1318가구가 공급된다. 이 중 전용면적 67㎡·84㎡ 타입은 402가구다.

라인건설은 뛰어난 입지와 고품격 설계 등으로 누구나 살고 싶어하는 아파트로 자리매김한다는 방침이다. 춘천역, 동면IC, 천전IC, 70번 국도 등 광역도로망이 인접해 전국으로 이어지는 편리한 교통망을 자랑한다. 단지 인근으로 유치원, 소양초, 소양중, 소양고 등 학교가 위치한다. 중심상업지구도 인접해 있어서 다양한 인프라도 편리하게 이용할 수 있다.

개발호재도 예고돼 있다. 서울~속초를 잇는 동서고속화철도(2026년 개통 예정)가 개통되면 서울에서 속초까지 70분대 이동이 가능하다. 국내 첫 글로벌 테마파크인 ‘춘천 레고랜드’도 내년 3월 개장이 전망된다. 사업지 인근의 옛 미군기지(캠프페이지)는 춘천 시민복합공원으로 재탄생 될 예정이다.

청약일은 내달 2일~4일이며 당첨자 발표는 5일이다. 정당 계약일은 7일~9일 사흘 간 진행된다. 코로나19 감염증 확산 방지를 위해 견본주택 방문은 홈페이지를 통해 사전예약 방문제로 운영한다. 견본주택은 강원도 춘천시 온의동 588에 위치한다.

