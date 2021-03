사외이사 연임 안건 등 원안 통과

[아시아경제 이광호 기자]우리은행은 25일 서울 중구 본점에서 정기 주주총회를 열고 권광석 행장의 1년 연임을 확정했다.

앞서 우리금융그룹은 이달 초 자회사대표이사후보추천위원회를 열고 우리은행장 최종 후보로 권 행장을 단독 추천했다. 권 행장의 임기는 2022년 3월24일까지 1년이다.

이날 주총에서는 임기 만료된 노성태, 박상용, 박수만 사외이사의 연임 안건도 통과됐다.

정찬형, 김준호 사외이사 2명은 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 재선임됐다.

