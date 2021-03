"외교에 준비돼있어…비핵화라는 최종 결과가 조건"





[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 하루 전 북한이 2발의 탄도미사일을 시험 발사한 것을 유엔 안전보장이사회 결의 위반이라고 규정했다.

바이든 대통령은 25일(현지시간) 취임 후 첫 기자회견에서 북한의 미사일 시험에 관한 질문에 대해 이같이 언급했다.

바이든 대통령은 북한의 순항미사일 발사에는 문제가 없다고 발언했지만 탄도 미사일 발사에는 다른 견해를 내놓았다.

바이든 대통령은 또 "북한이 긴장 고조를 원한다면 미 측도 상승한 대응에 나설 것"이라고 강조했다.

바이든 대통령은 다만 "일정한 형태의 외교에 준비돼 있지만 이는 비핵화라는 최종 결과를 조건으로 한다"고 강조했다.

그는 북한이 자신에게 최상의 외교정책 문제라면서 동맹, 파트너와 함께 북한에 관한 협의를 하고 있다고 밝혔다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr