3월 소비심리, 코로나 이전수준 회복…'보복소비' 폭발할까

한국은행 3월 소비자동향조사 결과

물가 상승전망도 커져…기대인플레 2.1%로 ↑

[아시아경제 김은별 기자] 코로나19 백신 접종 등에 따라 경기 회복에 대한 기대감이 커지면서 소비심리가 3개월 연속 개선, 코로나19 이전 수준인 지난해 1월 이후 가장 높은 수준까지 올랐다. 1년 후 물가상승률에 대한 전망인 기대인플레이션율도 2.1%까지 뛰었다.

26일 한국은행의 소비자동향조사 결과에 따르면 3월 소비자심리지수(CCSI)는 전달보다 3.1포인트 오른 100.5로 집계됐다. 지난 1월부터 3개월째 상승세다. CCSI는 2003년~2020년중 장기평균치를 기준값 100으로 해 100보다 크면 장기평균보다 낙관적임을, 100보다 작으면 비관적임을 의미한다. 100을 넘으면 앞으로 생활형편이나 경기, 수입 등이 좋아질 것으로 보는 소비자가 많다는 뜻이다. CCSI가 100을 넘으며 장기평균을 웃돈 것은 지난해 1월(104.8) 이후 처음이다.

CCSI를 구성하는 6개 세부지수 중 가계수입전망(보합)을 뺀 나머지 지수들이 일제히 올랐다. 현재생활형편CSI와 생활형편전망CSI가 각각 2포인트, 1포인트 오른 89, 95를 기록했고 소비지출전망CSI는 3포인트 오른 107이었다. 현재경기판단CSI는 9포인트 오른 72, 향후경기전망CSI는 3포인트 오른 93을 기록했다.

황희진 한은 경제통계국 통계조사팀장은 "소비심리만 봤을 때에는 코로나19 이전 수준에 거의 근접한 것 같고, 어느정도 정상적 수준으로 회복하고 있다고 볼 수 있을 것 같다"며 "CCSI를 구성하는 6개 CSI 중 가계수입을 제외한 나머지 5개 지수도 장기평균선에 거의 근접했다"고 설명했다.

CCSI는 코로나19 1차 확산이 한창이던 지난해 4월 73.3까지 떨어졌다. 이후 점차 회복되며 2차 확산이 있었던 11월 99.0까지 올랐지만, 코로나19 3차 확산 영향에 지난해 12월엔 91.2까지 떨어졌다가 올 들어 다시 회복세다.

경기 회복 기대와 맞물려 물가 상승 예상도 커지고 있다. 향후 1년간 소비자물가 상승률에 대한 전망인 기대인플레이션율은 2.1%로 전달보다 0.1%포인트 올랐다. 2019년 7월(2.1%) 이후 가장 높은 수치다. 향후 1년간 소비자물가 상승에 영향을 미칠 주요 품목의 응답비중은 농축수산물(55.6%), 석유류제품(39.8%), 집세(33.9%) 순이었으며, 전달에 비해서는 석유류제품(+9.3%포인트), 농축수산물(+3.2%포인트)의 응답비중이 커졌다. 지난 1년간 소비자물가상승률에 대한 인식을 나타내는 물가인식도 2.1%로 전월대비 0.1%포인트 상승했다.

최근 농산물 가격이 급등한데다 유가, 집세 등이 꾸준히 오르면서 소비자들이 물가가 오르고 있다고 느끼고 있는 것으로 분석된다. 황 팀장은 "기대인플레이션율은 지난번에 이어 상승세를 타고 있는 것은 맞다"면서도 "시중 유동성이 계속해서 증가할 지, 계절적 요인이 완화하면서 농산물 물가가 얼마나 계속 높을지 등 추이를 지켜볼 필요가 있을 것 같다"고 말했다. 미국에서부터 인플레이션 우려가 커지고, 시장금리가 오르는 등 국제금융시장 변동성이 커진 것도 물가가 높아질 것으로 사람들이 느낀 원인으로 꼽혔다.

한편 조사에 따르면 금리수준전망CSI는 114로, 전달보다 10포인트나 뛰었다. 금리수준전망CSI 상승폭은 2016년 12월 12포인트 뛴 이후 가장 큰 폭으로 한 달 만에 올랐다. 주택가격전망CSI는 124를 기록해 전달보다 5포인트 떨어졌다. 서울 아파트값 상승률이 횡보세를 보이는 등 집값 기대심리가 다소 약화한 것으로 분석된다.

김은별 기자 silverstar@asiae.co.kr