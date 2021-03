[아시아경제 김봉주 기자] 배우 차태현이 아내와의 일화 하나를 공개했다.

25일 방송된 tvN 예능 '어쩌다 사장'에는 차태현이 출연했다.

시골슈퍼에서 아르바이트로 온 윤경호는 사장 차태현, 조인성과 식사를 하다가 아내를 언급했다.

윤경호는 아내가 손에 화상을 입어 자신이 집안일을 하고 있다며, '어쩌다 사장' 촬영으로 집을 비우는 것에 대해 "아내가 신경 쓰지 말고 편하게 놀고 오라고 하더라"라고 말했다.

차태현은 "와이프 말을 곧이곧대로 들으면 안 된다"라고 당부했다.

그는 "큰아이 출산했을 때 안 와도 된다고 해서 조리원 안 갔더니 3일 동안 안 왔다고 욕을 엄청나게 먹었다"라고 했다.

