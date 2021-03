담양군, 다양한 ‘세정정보 수록’ 지방세 안내 책자 발간

기업체와 마을회관, 안내 데스크 등 배포





[담양=아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 담양군은 절세되는 지방세 감면제도, 알아두면 유익한 지방세 관련 제도 등 다양한 세정정보를 수록한 ‘2021년 알기 쉽고 유익한 지방세 안내’ 책자를 발간 배포한다고 25일 밝혔다.

책자에는 2021년 지방세 개편내용, 알아두면 편리한 납부 방법, 마을 세무사 제도, 지방자치단체 선정 대리인 제도, 부동산 매매 시 유의사항 등 군민과 기업들이 알아두면 도움 될 세무정보와 지방세 주요 세목별 쟁점 사항에 대한 유권해석 사례도 이해하기 쉽게 수록했다.

이번에 제작된 지방세 안내 책자는 총 1000부로, 관내 기업체와 마을회관, 민원인 안내 데스크 등에 배포하고 지방세 관련 교육 교재로도 활용할 계획이다.

군 관계자는 “안내 책자에는 지방세 관련 핵심적인 내용을 수록하였고 군민과 기업들이 지방세를 이해하고 관련 업무를 처리하는 데 도움이 되길 바라며, 앞으로도 군민의 행정수요에 맞춰 다양한 세정서비스를 제공하겠다”고 밝혔다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr