신라대 교수학습개발센터, 신임 교원 역량강화 위한 ‘Start-Up’ 연수

좋은 수업계획서 작성·대학생활 적응 상담·학생 상호작용 기법 등

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교(총장 김충석)는 신학기를 맞아 신임 교원의 역량 강화를 위한 ‘Start-Up’ 연수를 진행했다.

신라대 교수학습개발센터는 실시간 화상채팅 플랫폼 ‘ZOOM’과 사전 제작한 영상을 활용했다. 연수는 3월 18일, 24일, 25일 3일에 걸쳐 진행됐다.

교수학습개발센터는 베스트티처로 선정된 교수들의 우수교수법을 시작으로 ▲좋은 수업을 위한 수업계획서 작성법 ▲대학생활 적응을 위한 상담 과정 및 학생과의 상호작용 기법 ▲대학에서 좋은 수업이란 등 4개의 연수 프로그램을 진행했다.

이경순 교수학습개발센터 소장은 “구체적인 사례공유와 토론을 활성화하기 위해 ‘Zoom’과 동영상 강의를 병행한 이번 연수가 신임 교원의 역량을 높이는 데 도움이 됐으면 한다”고 말했다.

이 소장은 “신라대는 신임 교원을 대상으로 ‘웰컴투 신라’ 프로그램을 운영하고 있다. 이번 ‘Start-Up’ 연수를 시작으로 LMS(learning management system) 사용법, 수업 및 수업계획서 컨설팅, 선배교수 멘토링 프로그램 등 신임 교원들이 보다 좋은 수업을 할 수 있도록 체계적으로 지원할 것”이라고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr