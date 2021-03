[아시아경제 임혜선 기자] 켐트로닉스 켐트로닉스 089010 | 코스닥 증권정보 현재가 26,300 전일대비 600 등락률 -2.23% 거래량 250,113 전일가 26,900 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 [특징주]켐트로닉스, 한국판 뉴딜 자율주행 실증사업 선점…앞서가는 V2X위츠, 삼성전기 태국법인에 915억원 출자켐트로닉스, 주가 2만 7050원.. 전일대비 -0.18% close 는 계열사인 모바일용 무선전력전송 및 NFC 칩 코일(Chip Coil) 사업 업체 위츠 의 주식 1450만 주를 290억 원에 추가 취득한다고 25일 공시했다. 취득 뒤 켐트로닉스 켐트로닉스 089010 | 코스닥 증권정보 현재가 26,300 전일대비 600 등락률 -2.23% 거래량 250,113 전일가 26,900 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 [특징주]켐트로닉스, 한국판 뉴딜 자율주행 실증사업 선점…앞서가는 V2X위츠, 삼성전기 태국법인에 915억원 출자켐트로닉스, 주가 2만 7050원.. 전일대비 -0.18% close 의 위츠 지분율은 74%다.

주식 취득 예정일은 다음달 9일이다.

