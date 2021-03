[아시아경제 박종일 기자] 류경기 중랑구청장이 25일 직원의 근무여건 개선과 권익신장에 기여한 공로로 전국시군구공무원노동조합연맹(위원장 공주석)으로부터 감사패를 받았다.

32년의 공직생활을 접고 민선7기 중랑구청장으로 취임한 류경기 구청장은 1000여 명 직원들의 목소리를 귀담아 들으며 상생하는 노사문화 정착과 소통·화합을 통한 조합원의 사기 진작에 앞장서 왔다.

또 동 주민센터 비상벨 설치 등으로 조합원 근로환경 개선에도 힘썼다.

류경기 중랑구청장은 “전국시군구공무원노동조합연맹의 감사패 전달에 깊이 감사드린다“며 “직원들이 행복해야 구민에 대한 행정서비스의 질과 만족도도 높아질 수 있다. 앞으로도 문턱없는 열린 소통으로 노사가 화합하는 화목한 직장분위기를 조성하겠다”고 말했다.

