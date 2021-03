현대백화점, 자사주 23만4000주 매입

[아시아경제 임혜선 기자] 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 800 등락률 +0.93% 거래량 200,326 전일가 86,200 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 오늘 주총 신세계·이마트·현대百…'미래형 리테일' 전략은(종합)"온·오프 경계 허문 미래형 리테일" 주총으로 보는 유통업계 비전은"백화점서 미술품 팔고 평생교육 사업까지" … 유통가 신사업 발굴중 close 이 자사주 23만4000주(194억7000만원)를 매입했다고 25일 공시했다.

현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 800 등락률 +0.93% 거래량 200,326 전일가 86,200 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 오늘 주총 신세계·이마트·현대百…'미래형 리테일' 전략은(종합)"온·오프 경계 허문 미래형 리테일" 주총으로 보는 유통업계 비전은"백화점서 미술품 팔고 평생교육 사업까지" … 유통가 신사업 발굴중 close 은 지난 2월 5일부터 이달 22일까지 20회에 걸쳐 주식 23만4000주를 매입했다. 1주당 평균 매입 가격은 8만3213원이다. 이에 따라 현대백화점 현대백화점 069960 | 코스피 증권정보 현재가 87,000 전일대비 800 등락률 +0.93% 거래량 200,326 전일가 86,200 2021.03.25 15:30 장마감 관련기사 오늘 주총 신세계·이마트·현대百…'미래형 리테일' 전략은(종합)"온·오프 경계 허문 미래형 리테일" 주총으로 보는 유통업계 비전은"백화점서 미술품 팔고 평생교육 사업까지" … 유통가 신사업 발굴중 close 의 자기주식은 총 154만7255주로, 전체 지분의 6.6% 규모다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr