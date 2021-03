신보, 탄소중립 추진하는 '금융지원 업무협약' 체결

미래성장평가 항목에 '기후기술' 부분 추가 반영

보증비율(95%) 우대와 보증료율(0.2%포인트) 인하도

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 한국에너지공단, 기술보증기금과 함께 ‘녹색보증사업 도입을 위한 업무협약’을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 협약은 산업통상자원부의 주도로 진행됐다. 신재생에너지 기업에 대한 금융지원 협력체계를 구축해 저탄소 경제로 산업구조를 혁신하고 관련 기업을 육성하기 위해 마련됐다.

협약을 통해 신보는 산업부 출연금 250억원을 재원으로 활용, 한국에너지공단과 탄소배출 절감기술 등이 우수한 신재생 에너지 기업을 적극적으로 발굴해 지원한다. 탄소중립이 새로운 패러다임으로 대두된 만큼 기존 미래성장평가에 기후기술 평가를 추가로 반영해 신재생 에너지 기업의 금융 접근성을 높인다는 설명이다. 보증비율(95%) 우대와 보증료율(0.2%포인트) 인하도 이뤄진다.

윤대희 신용보증기금 이사장은 “이번 협약을 통해 우리 경제가 저탄소 경제구조로 도약할 수 있는 계기가 될 것으로 기대하고 있다”며 “신보는 앞으로도 정부 정책에 발맞추어 탄소중립 사회로의 이행을 적극 뒷받침할 계획”이라고 밝혔다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr