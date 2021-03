건강보험공단, 금감원·보험협회와 보험사기 공동조사 실시

[아시아경제 서소정 기자] 국민건강보험공단(이사장 김용익)은 금융감독원·생명보험협회·손해보험협회와 공동으로 '공·민영보험 공동조사 협의회'를 출범한다고 25일 밝혔다.

공·민영보험 공동조사 협의회는 보험사기로 인한 국민건강보험 재정누수 방지를 위해 국민건강보험 거짓·부당 청구와 민영보험사의 실손보험 보험사기에 대해 집중적으로 조사한다.

보험사기는 민영보험 뿐만 아니라 국민건강보험 재정건전성에 큰 영향을 미쳐 국민경제 전체에 부담으로 작용한다.

그러나 공·민영간 정보공유의 한계로 민영보험사기와 건강보험 거짓·부당 청구조사가 연계되지 못하는 문제점이 있었다.

이에 공단은 공·민영보험 공동조사 협의회를 정기적으로 개최하고, 건강보험과 민영보험이 연계된 대규모 보험사기건 등 공동조사를 실시하기로 했다.

건보공단 강청희 급여상임이사는 "이번 협의회를 통해 유관기관과 긴밀한 협업으로, 민영보험사기와 사무장병원 및 건강보험 거짓·부당청구에 대한 조사를 강화하고 건강보험 재정 건전화를 실현해 국민의 경제적 부담으로 작용한 실손보험료 인상 억제 노력에 공단이 앞장서겠다"고 말했다.

