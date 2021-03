2월 오프라인 유통 매출 14% 증가…설·신학기 특수

[세종=아시아경제 권해영 기자] 늦은 설 명절과 신학기 수요 확대로 지난달 오프라인 유통업체 매출이 크게 늘어 3년여 만에 최대 증가 폭을 기록했다.

산업통상자원부가 25일 발표한 '2월 주요 유통업체 매출 동향'에 따르면 오프라인 유통업체 매출은 전년 동기 대비 14.3% 증가했다. 이는 지난 2018년 2월(15.1%) 이후 최대 증가폭이다.

지난해 11월부터 올해 1월까지 감소세를 이어가다 3개월 만에 증가세로 돌아섰다. 지난해 1월이었던 설날이 올해는 2월로 늦어지면서 명절선물 수요가 이동, 매출이 오른 것으로 풀이된다. 김영란법 완화에 따라 농·축·수산물 선물가액이 10만원에서 20만원으로 한시 상향되고 신학기 물품 수요가 발생한 것도 매출 상승에 영향을 줬다.

업태별로는 기업형 슈퍼마켓(SSM)만 매출이 19.2% 감소했고 백화점(39.6%), 대형마트(15%), 편의점(2.1%)은 모두 늘었다. 특히 백화점은 명절선물용 고가 상품 판매가 늘고 신학기를 앞두고 입학선물, 학용품 등 수요가 확대돼 식품(66%), 아동·스포츠(54.4%), 해외유명브랜드(45.7%) 등 전 부문의 매출이 큰 폭으로 상승했다.

지난달 온라인 매출도 비대면 소비문화 확산과 명절선물 주문 확대로 1년 전보다 5.5% 늘었다. 온·오프라인 매출이 동시에 늘어난 것은 지난해 10월 이후 4개월 만이다. 다만 지난해 2월 코로나19 영향으로 인한 온라인 매출 증가율(34.3%)이 워낙 높았던 탓에 증가 폭은 다소 둔화했다.

명절선물 주문과 음식배달·쿠폰 선물 확대로 식품(16.7%), 서비스·기타(13.4%) 부문 매출이 올랐고 가전·전자(10.9%) 판매 호조도 이어졌다.

오프라인과 온라인 매출을 모두 합한 전체 매출은 전년 동기 대비 10% 증가했다. 2019년 1월(10.6%) 이후 가장 높은 증가율이다.

