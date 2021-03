경찰 첫 구속영장 신청 포천시 공무원, 檢 일부 보완요구…"오전 중 마무리"

경찰 신고센터 누적 412건 접수

[아시아경제 이관주 기자] 내부정보를 이용해 전철역사 인근 토지를 매입한 혐의를 받는 포천시 공무원에 대해 경찰이 구속영장을 신청한 가운데 검찰에서 일부 보완요청을 한 것으로 전해졌다.

공직자 부동산 투기 의혹에 대해 수사 중인 정부합동 특별수사본부(특수본) 관계자는 25일 기자들과 만나 "전날 구속영장 신청 이후 일부 보완해달라는 (검찰의) 요청이 있어서 그 부분에 대해 보완하고 있다"며 "오전 중 보완을 마치는 대로 영장 관련 업무가 진행될 것으로 보고 있다"고 밝혔다.

경기북부경찰청 부동산투기사범 특별수사대는 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 위반(업무상 비밀이용) 혐의로 전날 포천시청 소속 간부급 공무원 A씨에 대해 사전구속영장을 신청했다.

A씨는 내부정보를 이용해 지난해 9월 부인과 공동명의로 도시철도 연장 노선의 역사 예정지 인근에 2600여㎡ 땅과 1층짜리 조립식 건물을 매입한 혐의를 받고 있다.

다만 경찰이 신청한 구속영장은 아직 검찰이 청구를 검토하고 있다. 특수본 관계자는 "영장 신청 이후 변호사가 의견서를 제출했고, 의견서에서 제시한 물음에 일부 확인하는 작업이 필요해 (검찰이) 보완을 요구했다"고 설명했다.

한편 특수본이 운영 중인 '경찰 신고센터'에는 전날 오후 9시까지 24건이 추가 접수됐다. 지난 15일 개설 이후 접수된 신고는 총 412건이다. 특수본 관계자는 "일부는 검토해 내사를 할 수도 있고, 의미가 없어 종결되는 것도 있다"고 말했다.

