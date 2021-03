창원 푸르지오 더 플래티넘, 견본주택 열고 분양 돌입

총 1538가구 중 일반분양 870가구

비규제지역…청약·대출·전매 등 유리

대우건설은 쌍용건설과 함께 경남 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원에 공급하는 '창원 푸르지오 더 플래티넘'의 견본주택을 오는 26일부터 열고 본격적인 분양에 돌입한다고 25일 밝혔다.

총 3개 단지로 구성되는 '창원 푸르지오 더 플래티넘'은 지하 2층~지상 26층, 17개 동, 1538가구(1,2,3단지)의 대규모 단지로 이 중 전용면적 59~103㎡의 870가구가 일반 분양된다. 전용면적별로는 ▲59㎡ 2가구 ▲74㎡ 1가구 ▲84㎡ 798가구 ▲102㎡ 29가구 ▲103㎡ 40가구가 일반에 분양될 예정이다. 분양가는 3.3㎡당 평균 1008만원 수준이다.

단지는 구조와 평면을 다양하게 구성해 입주민이 라이프스타일에 따라 선택할 수 있도록 했으며, 채광 및 전망을 극대화하기 위한 남향 위주 배치와 공간 활용도를 높이기 위한 3~4bay 설계를 적용했다. 전 가구의 욕실 난방을 적용해 쾌적함을 높였으며, 옵션으로 고급 드레스룸, 침실 붙박이장, 고급 바닥재, 히든키친 등을 선택할 수 있다.

탁 트인 조망권이 가장 큰 장점으로, 마창대교, 마산항의 수변 경관, 무학산 및 추산근린공원 등 넓은 자연환경을 단지 내(일부 가구)에서 조망할 수 있다. 또한 단지 내 국공립어린이집(예정)을 비롯해 교방초, 성호초 등이 가까이 위치해 있어 교육환경도 우수하다.

창원 푸르지오 더 플래티넘이 들어서는 마산합포구는 비규제지역이다. 전매제한이 없고 재당첨 및 거주기간, 가구주 여부 등의 1순위 청약 자격에서도 비교적 자유로우며 유주택자도 청약이 가능하다.

청약 접수는 오는 4월 5일 특별공급을 시작으로 6일 1순위, 7일 2순위를 진행한다. 당첨자 발표는 4월 13일이며, 정당 계약은 27일부터 30일까지 4일간 진행된다.

실물 견본주택 관람은 코로나19 확산 방지를 위해 100% 사전 예약제로 운영되며 시간당 최대 50팀(100명)까지만 입장이 허용된다. 견본주택은 창원시 마산합포구 오동동 317-1번지에 위치해 있으며, 홈페이지 사전 예약을 통해 방문할 수 있다.

