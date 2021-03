[공직자재산공개] 법무·검찰 고위간부 평균 20억4000만원… 윤 전 총장 69억원

[아시아경제 배경환 기자] 법무부와 검찰 고위 간부들의 평균 재산이 20억4129만원으로 집계됐다. 지난해 12월31일을 기준으로 신고된 것으로 윤석열 전 검찰총장의 재산 69억978만원이 포함된 수치다.

25일 정부 공직자윤리위원회가 공개한 '2021년 공직자 정기 재산 변동사항'에 따르면 법무부와 검찰 고위직의 평균 재산은 20억4129만원이다.

가장 눈에 띄는 점은 윤 전 총장의 재산이다. 지난해말 기점으로 통계가 이뤄져 대상에 포함됐다. 윤 전 총장의 재산은 지난해 신고 금액인 66억8388만원보다 2억2000여만원 늘었다.

이중 총 53억4547만원이 예금 재산으로 윤 전 총장 본인 명의의 예금은 지난해보다 48만원 늘어난 2억2030만원이다. 나머지 51억2517만원은 부인 김건희씨 명의로 돼 있다.

이밖에 부인 명의의 서울 서초동 복합건물의 신고가액은 13억500만원으로 지난해 신고한 12억원보다 평가금액이 1억500만원 늘었다. 부인이 소유한 경기 양평군 토지가액도 종전 2억3675만원에서 2억5931만원으로 변동됐다.

법무부 인사 중 추미애 전 법무부 장관은 퇴직으로, 이용구 차관은 신규 임용에 따른 수시 재산 공개 대상으로 분류돼 이번 통계에서 빠졌다.

노정연 서울서부지검장은 55억3964만원으로 윤 전 총장 다음으로 재산이 많았다. 지난해 신고가액인 53억5769만원보다 1억8000여만원이 늘었다.

조남관 검찰총장 직무대행은 16억3115만원을 신고했다. 본인과 배우자가 소유한 강남구 아파트(12억8999만원)와 예금(3억1052만원)을 신고했다.

이성윤 서울중앙지검장은 지난해보다 1700만원 늘어난 11억9527만원을 신고했다. 본인과 배우자 명의의 예금이 8억524만원으로 이중 본인 명의 예금은 8842만원이다. 본인 명의의 강동구 아파트는 공시지가를 반영해 3억7300만원으로 집계됐다.

이밖에 한동훈 법무연수원 연구위원은 37억8591만원, 한동수 대검 감찰부장은 17억7265만원, 심재철 서울남부지검장은 1억9428만원, 차규근 출입국외국인정책본부장은 12억7229만원을 신고했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr