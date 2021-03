미래에셋생명, 업계 최초 ESG인증 후순위채권 발행…"1500억원 규모"

ESG 경영 실천과 자본 건전성 확보

[아시아경제 기하영 기자]미래에셋생명은 업계 최초로 ESG(환경·사회·지배구조)인증을 받은 1500억원 규모의 후순위채권을 발행할 예정이라고 24일 밝혔다.

미래에셋생명은 이날 열린 이사회에서 후순위채권 발행에 대한 안건을 승인받아 2개월 이내에 발행을 진행한다. 다만 만기, 이율, 금액 등 구체적인 조건은 증권신고서 제출 및 수요예측 과정에서 변동 될 수 있다.

ESG채권은 녹색채권, 사회적채권, 지속가능채권으로 분류할 수 있다. 녹색채권은 신재생에너지 등 친환경 프로젝트나 사회기반시설에 투자할 자금을 마련하기 위한 채권이고, 사회적채권은 저렴한 주택공급, 실업방지 등 사회적 가치창출 사업에 투자할 자금을 마련하기 위한 채권이다. 지속가능채권은 녹색채권과 사회적채권의 혼합적 성격의 채권이다.

ESG채권을 발행하기 위해서는 조달하는 자금이 신용평가사 등 외부 평가기관으로부터 ESG기준에 적합한지 평가를 받는 것이 필요하며 사후에는 거래소 등에 자금 사용 내역을 보고해야한다.

이번 후순위채권 발행으로 미래에셋생명의 자본건전성은 높아질 것으로 전망된다. 회사 측은 후순위채 신규 발행 1000억원당 RBC비율이 약 9.3%포인트 증가할 것으로 보고있다. 이에 따라 2023년 도입 예정인 새로운 국제회계기준(IFRS17)과 신지급여력제도(K-ICS)에 대비해 자본 건전성을 확보하고, 금리변동성 확대에 대한 사전 대응으로 내실 있는 경영 기반을 구축하게 될 것으로 기대하고 있다.

이날 주주총회 의결을 통해 ESG경영위원회도 발족됐다. ESG경영위원회는 기존 경영위원회의 역할에 ESG 관련 연간 계획 수립 및 이행실적 보고, 지속가능경영보고서 승인 등 ESG 추진에 관한 사항을 추가함으로써 ESG경영의 실질적 관리 감독 역할을 하게 된다.

김은섭 미래에셋생명 경영서비스부문대표는 "2020년 지속가능경영 ESG비전 선포를 시작으로 ESG경영위원회를 발족하는 등 장기적 관점에서 기업가치와 지속가능성에 영향을 주는 환경, 사회, 지배구조 등 비재무적 요소를 반영한 경영을 실천하고 있다"며 "이번 자본 확충을 통해서 ESG경영을 더욱 강화할 예정"이라고 말했다.

