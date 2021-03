[아시아경제 박종일 기자] 유동균 마포구청장이 24일 공원녹지분야 현장점검에 나섰다.

유 구청장은 월드컵 경기장 도로변 주변에서 겨우내 묶은 수목의 먼지와 이물질 등을 세척, 부엉이 근린공원으로 이동, 관계 직원과 함께 산사태 예방을 위한 낙석방지망, 옹벽설치, 배수로 정비 등 현장을 점검했다.

