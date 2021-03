동아에스티, 엄대식 회장·한종현 사장 각자 대표이사 선임

엄대식 회장, 24일 주총서 "올해 스텔라라 바이오시밀러 개발 주력"

[아시아경제 김지희 기자] 동아에스티는 24일 서울 동대문구 용두동 본사에서 제8기 정기주주총회와 이사회를 열고 엄대식 회장과 한종현 사장을 각자 대표이사로 선임했다고 밝혔다.

이날 정기주주총회에서는 ▲제8기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인 ▲정관 일부 변경 ▲이사 선임 ▲감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임 ▲감사위원회 위원 선임 ▲이사 보수한도 승인 등 6건의 안건이 상정돼 원안대로 통과됐다.

동아에스티는 지난해 별도 재무제표 기준으로 매출액 5866억원, 영업이익 341억원을 달성해 전기 대비 각각 4.2%, 40.2% 감소했다. 이후 재무제표 및 연결재무제표 승인과 보통주 1주당 1000원의 현금배당 실시가 상정돼 의결됐다.

상법 개정과 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법)의 시행에 따라 상정된 정관 일부 변경 건도 승인됐다.

사내이사로는 엄대식 동아에스티 회장이 재선임 되고, 한종현 사장이 신규선임 됐다. 사외이사 및 감사위원으로는 최희주 법무법인 율촌 고문과 류재상 이화여자대학교 교수가 재선임됐다. 특히 감사위원회 위원 중 1명은 분리 선출해야 한다는 상법 개정에 따라 류재상 사외이사는 분리선출됐다.

엄대식 회장은 인사말에서 “동아에스티는 지난해 코로나19 팬데믹으로 전체 매출이 하락했지만 전문의약품 부문에서는 시장 성장률을 상회하는 매출을 달성했고, 중장기 성장 동력이 될 R&D 분야는 목표 계획에 따라 순조롭게 진행됐다”며 “R&D분야에서 올해는 건선치료제 스텔라라의 바이오시밀러 DMB-3115의 글로벌 개발에 주력하고 개량신약 개발과 신규 파이프라인의 전임상 시험도 수행할 계획”이라고 말했다.

