함양군, 75세 이상 어르신 코로나19 백신 접종

4월 15일 접종 시작

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 4월 15일부터 진행되는 75세 이상 어르신 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신접종을 위해 동의서 접수에 들어갔다고 24일 밝혔다.

접종대상자는 관내 주소지를 둔 1946년 12월 31일 이전 출생자로 약 7450명이며, 접종 및 개인정보 동의서를 사전에 등록해야 백신접종을 받을 수 있다.

동의서는 4월 6일까지 담당 읍면 사무소를 통해 접수할 수 있으며, 거동이 불편하신 어르신들을 위해 마을 이장과 전담 마을 공무원이 직접 찾아가는 접수도 병행하고 있다.

군은 동의서 접수가 끝나면 대상자를 확정하고 일정을 조정해 대상자에게 안내할 예정이며, 접종센터까지 직접 이동하기 힘든 어르신을 위한 대비책도 마련해 예방접종이 원활하게 진행될 수 있도록 최선을 다할 예정이다.

접종센터는 함양시외버스터미널 앞쪽에 있는 한들 생태주차장 1동 건물에 설치할 예정으로 접종이 끝나면 사후관리 대책과 모니터링을 통해 비상 상황 발생 시 신속히 대처할 수 있도록 준비하고 있다.

서춘수 군수는 “우리 어르신들이 신속하고 안전하게 접종을 받으실 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”며 “많은 어르신이 코로나19 백신 접종에 참여해 주실 것을 부탁드린다”며 예방접종을 독려했다.

