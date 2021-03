정세균 국무총리가 24일 서울 강남구 임피리얼팰리스호텔에서 열린 '건설기술인의 날 행사'에 참석해 김연태 한국건설기술인협회 회장과 행사장을 나서고 있다./강진형 기자aymsdream@

