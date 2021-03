[공직자재산공개]지방의회 의원 중 최고 부자는…박영서 경북도 의원

[아시아경제 이지은 기자] 광역시·도의원 중 가장 재산이 많은 의원은 박영서 경상북도의회 의원으로 나타났다.

정부공직자윤리위원회가 25일 관보를 통해 공개한 '정기 재산변동사항 신고내역'에 따르면, 박 의원의 재산은 전년 대비 8억632만원 증가한 148억1955만원으로 광역시·도의원 중 재산 1위를 차지했다.

김수문 경상북도의회 의언이 135억9880만원, 성중기 서울시의회 의원이 131억428만원으로 그 뒤를 이었다.

4위부터 10위는 각각 김종한 부산광역시의회 의원(94억4709만원), 김용연 서울시의회 의원(91억610만원), 최영주 서울시의회 의원(88억5465만원), 송영헌 대구시의회 의원(83억9248만원), 임미란 광주시의회 의원(82억8193만원), 김준식 인천시의회 의원(75억5693만원), 최훈열 전라북도의회 의원(73억1427만원)이 차지했다.

이 중 임 의원은 1년 전보다 재산이 27억1358만원 증가, 상위권 10인 중 가장 큰 증가폭을 보였다. 최영주 서울시의회 의원도 전년 대비 재산이 20억390만원 늘었다.

반면 김용연 서울시의회 의원의 재산은 1년 전보다 22억9089만원 줄었다.

