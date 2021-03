SK이노, 美 전 법무부장관 영입…ITC 대통령 거부권 행사 총력

[아시아경제 황윤주 기자] LG에너지솔루션과 미국에서 전기차 배터리 영업비밀 침해 분쟁 중인 SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 204,000 전일대비 2,000 등락률 +0.99% 거래량 684,318 전일가 202,000 2021.03.24 15:19 장중(20분지연) 관련기사 정유업계, '드라이빙 시즌' 앞두고 잇따라 악재[특징주]전기차 배터리株, 다시 반등…SK이노 2%↑SK이노베이션, 최근 5일 개인 104만 2374주 순매수... 주가 20만 4500원(0.0%) close 이 최근 샐리 예이츠 전 미국 법무부 부장관을 영입했다.

SK이노베이션은 미국 국제무역위원회(ITC)에서 LG에너지솔루션과 벌이는 법적 분쟁과 관련해 예이츠 전 부장관을 미국 사업 고문으로 영입하고 자문을 받고 있다고 24일 밝혔다.

예이츠 전 부장관은 오바마 정부의 마지막 법무부 부장관을 지냈고, 트럼프 정부 들어 장관대행을 수행하던 중 '반(反)이민' 행정명령에 반기를 들었다가 경질된 인물이다. 바이든 행정부에서 법무장관 후보로 거론되기도 했다.

예이츠 전 부장관은 최근 언론 인터뷰를 통해 미국 바이든 대통령이 SK이노베이션 배터리 수입 금지 명령을 내린 ITC 결정에 대해 거부권을 행사해야 한다고 촉구했다. 그는 ITC 결정이 SK이노베이션의 조지아주 배터리 공장이 창출할 수 있는 2600개 일자리를 위협하고, 전기차 확대를 통한 기후변화 대처에도 걸림돌이 될 수 있다며 미국의 공익에 부합하지 않는다고 주장했다.

ITC는 지난달 10일 SK이노베이션이 LG에너지솔루션(당시 LG화학) 인력을 빼가는 방식으로 영업비밀을 침해했다고 인정하는 내용의 최종 판결을 내렸다. 이에 리튬이온배터리 수입을 10년간 금지하는 행정명령도 발표했다. SK이노베이션과 LG에너지솔루션이 합의하거나 미국 대통령이 4월 10일까지 거부권을 행사하면 수입이 가능하다.

한편, 외교부 통상교섭본부장 출신인 김종훈 SK이노베이션 의장은 최근 미국을 방문해 대통령 거부권 행사가 필요하다고 미국 행정부와 정치권에 호소한 것으로 전해졌다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr