"어디서 강의 들어도 쌍방향 소통"…이화여대, 온라인 강의 인프라 확대

원격강의실·셀프스튜디오·온라인 학습공간 구축

[아시아경제 한진주 기자] 이화여자대학교가 코로나19 대비 온라인 수업을 위한 스튜디오와 온라인 학습공간 등 인프라를 확충했다.

24일 이화여대는 2021학년도 1학기에도 오프라인 수업과 비대면수업을 병행 운영함에 따라 양방향 상호작용이 가능한 원격강의실, 혼자 손쉽게 강의를 녹화할 수 있는 셀프스튜디오, 캠퍼스 내에서의 온라인 학습공간 등을 마련했다고 밝혔다.

이화여대의 학습·생활·문화공간인 ECC 첨단강의실 2곳에 학생 테이블 마이크를 설치해 대면 수업에 참여한 학생들이 비대면 수강생들과 쌍방향으로 소통할 수 있도록 했다. 교수자도 대면·비대면 학생들과 동시에 소통하면서 한 공간에 있는 것처럼 수업·토론할 수 있다.

캠퍼스 내 온라인수업 참여 공간에 대한 학생들의 수요가 증가함에 따라 기존의 개방실습실을 온라인러닝스페이스로 전환했다. 공용 PC는 물론 스마트폰, 아이패드 등 각종 개인 스마트미디어를 자유롭게 활용할 수 있는 1인 학습공간을 배치했다. 향후 지속적으로 온라인 학습공간을 확충해나갈 계획이다.

원격수업 확대 추세에 따라 교수가 자율적으로 강의 녹화를 진행할 수 있는 셀프스튜디오를 구축했다. 교육관A동, 헬렌관, 의학관(마곡)에 1곳씩, 총 3곳에 강사추적카메라시스템, 전자칠판, 판서모니터, AV시스템 등의 시설을 갖췄다. 셀프스튜디오에 비치된 매뉴얼을 참고해 원할 때면 언제든 손쉽게 강의녹화와 실시간 온라인 수업을 진행할 수 있다. 이대 셀프스튜디오는 총 5곳으로 늘어났다.

이화여대는 "앞으로도 코로나19 장기화에 따른 비대면·원격 수업 확대에 대비하고 수업 질 확충과 학생·교수 편의제공을 위해 온라인 학습공간과 강의실 고도화, 셀프스튜디오 등 인프라 구축을 통해 지속적인 첨단 교수-학습 환경 구축에 노력할 계획"이라고 말했다.

