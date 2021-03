[특징주]전기차 배터리株, 다시 반등…SK이노 2%↑

[아시아경제 지연진 기자] 전기자동차 배터리 관련주가 24일 일제히 반등 중이다.

LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 790,000 전일대비 15,000 등락률 +1.94% 거래량 239,282 전일가 775,000 2021.03.24 10:40 장중(20분지연) 관련기사 美증시 하락 여파에…코스피 다시 3000 밑으로LG화학, 자가면역질환 치료제 바이오시밀러 일본 판매허가 획득'美·中 기류 등 관망세' 코스피 하락 마감.. 0.96%↓ close 은 이날 오전 10시25분 기준 전일대비 1만3000원(1.68%)오른 78만8000원에 거래중이다. 이 회사의 시초가는 하락 출발했지만 장 시작 후 3분만에 반등했다.

같은시간 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 636,000 전일대비 12,000 등락률 +1.92% 거래량 237,306 전일가 624,000 2021.03.24 10:40 장중(20분지연) 관련기사 美증시 하락 여파에…코스피 다시 3000 밑으로잡음은 기회…2차전지주 저점매수 몰려든 개미들삼성SDI, 이시간 주가 -3.03%.... 최근 5일 개인 43만 9020주 순매수 close 도 전일보다 1만1000원(1.76%) 상승한 63만5000원, SK이노베이션 SK이노베이션 096770 | 코스피 증권정보 현재가 207,500 전일대비 5,500 등락률 +2.72% 거래량 360,580 전일가 202,000 2021.03.24 10:40 장중(20분지연) 관련기사 SK이노베이션, 최근 5일 개인 104만 2374주 순매수... 주가 20만 4500원(0.0%)SK이노베이션, 주가 20만 4500원.. 전일대비 -3.31%잡음은 기회…2차전지주 저점매수 몰려든 개미들 close 은 4000원(1.98%) 오른 20만6000원에 거래되고 있다.

이들 전기차 배터리주는 독일 폭스바겐이 지난 15일(현지시간) 전기차 배터리 교체 발표 이후 급락했다. 당시 폭스바겐은 자사 전기차에 적용할 배터리 모델을 바꾸고, 자체 생산을 늘리겠다고 발표했다.

다만 증권업계에선 이같은 소식이 단기악재라고 평가했다. 한병화 유진투자증권 연구원은 "향후 10년간 전기차 판매는 약 11배, 배터리 수요는 19배 폭증할 것으로 예상된다"며 "전기차 시장이 충분히 커진 상태라면 경쟁이 치열해지는 것이 부정적이지만, 지금은 전혀 그런 시점이 아니고 향후 10년간 성장속도가 가장 빠를 것"이라고 내다봤다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr