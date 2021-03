만 75세 이상 고령층 접종에 쓰일 미국 화이자의 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 25만명분이 24일 인천국제공항 화물터미널에 도착했다. 관계자들이 전국 46개 지역접종센터로 향하는 백신 수송 차량에 봉인지를 붙이고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.