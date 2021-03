강원도 홍천군 산불 20㏊ 소실 추정…진화율 90%(종합2보)

[아시아경제 임춘한 기자] 23일 오후 발생한 강원 홍천산불은 90%의 진화율을 보이고 있으나 헬기 철수와 강한 바람으로 야간 진화에 어려움을 겪고 있다.

산림당국에 따르면 이날 오후 3시 52분께 홍천군 화촌면에서 영농부산물 소각으로 추정되는 산불이 나 야간에도 진화 중이다. 오후 8시 30분 현재 진화율은 90%이고, 20㏊의 산림이 소실된 것으로 추정된다. 주택 피해는 없지만 4가구 주민 4명이 산불을 피해 화촌면 복지회관으로 대피했다.

불이 나자 진화에 투입된 헬기 7대는 일몰과 함께 오후 6시 55분께 철수했다. 현재는 공중진화대와 산불특수진화대, 산불전문진화대, 공무원 등 210여명이 산불 현장에 남아 불을 끄고 있다. 특히 산불이 홍천군 보호수로 지정된 수령 120년 된 소나무로 번지자 진화대원들이 보호수에 불을 뿌리며 진화에 나서기도 했다.

산림당국은 화촌면사무소 대회의실에 산불 통합 현장 지휘 본부를 설치하고 야간 진화체제로 전환했다. 내일 날이 밝는 대로 진화헬기 5대와 230여명의 인력을 투입해 진화에 나설 계획이다.

앞서 홍천군은 "인근지역으로 산불 확산 위험성이 있으니 지역 주민은 안전지대로 대피하시기 바란다"는 재난 문자를 보냈다.

불이 난 지역에는 초속 5∼6m의 바람이 부는 데다 벌채 잔재물로 인해 진화에 어려움을 겪는 것으로 전해졌다. 현재 강원 영동에는 건조주의보와 강풍주의보가 내려져 있다. 산림당국은 정확한 피해면적과 원인을 조사할 방침이다.

