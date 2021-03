정의당 새 대표에 여영국 선출…"반기득권 정치동맹 만들겠다"

[아시아경제 박철응 기자] 정의당은 여영국 후보가 새 대표로 선출됐다고 23일 밝혔다. 선거권자 2만3317명 중 1만766명이 투표해 투표율 46.17%를 기록했으며, 여 후보는 단독 후보로 찬반 투표를 실시한 결과, 9635표(득표율 92.80%)를 받았다.

부대표 선거는 설혜영 후보가 4226표(득표율 41,63%), 이상범 후보가 1267표(득표율 12.48%), 박창진 후보가 4659표(득표율 45.89%)를 얻었다. 과반 득표자가 없기 때문에 1, 2위 득표자인 박창진, 설혜영 후보가 24일부터 29일까지 결선투표를 진행한다.

청년정의당 대표 선거는 만 35세 이하 당원만을 대상으로 치러졌으며 강민진 후보가 단독후보로 찬반투표를 실시해 선거인수 2800명, 투표자수 1450명 중 찬성 1179표(득표율 84.94%)를 받아 당선됐다.

신임 여 대표는 "정의당에 희망의 끈을 부여잡고 매일매일 놓아버릴까 말까를 갈등하면서 제발 이 희망의 끈을 놓지 않도록 해달라던 어느 당원의 말씀이 생각난다"면서 "진보정당의 가시밭길을 헤치며 뜻하지 않게 먼저 가신 노회찬 의원님, 영원한 진보정당의 조직실장 오재영 동지 또 우리 앞길을 늘 비춰주셨던 이재영 동지, 그분들이 상상하고 꿈꿨던 그 길을 가고자 한다"고 밝혔다.

그는 이어 "거대 양당은 다양한 가치를 부정하고 양당 기득권 정치 동맹을 더욱더 공고히 해가고 있다"며 "기득권 동맹의 바깥에서 배제되고 차별받는 모든 국민들 곁으로 다가서서 그들과 손잡고 반기득권 정치동맹을 만들겠다"고 했다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr