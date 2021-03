이낙연 "소득 양극화 심해지니까 포퓰리즘 극성"

[아시아경제 임춘한 기자] 이낙연 더불어민주당 상임선대위원장은 23일 청년층 지원과 관련해 "사회 공동체를 위해 의미 있는 일을 하면 참여소득을 드리는 것을 검토할 만하다"고 밝혔다.

이 위원장은 이날 중앙대학교 강연에서 "최저한의 생활이 가능할 정도로 소득을 드리자는 것"이라며 "가령 ESG(환경·사회·지배구조) 활동을 하면 참여소득을 드릴 수 있다"며 이같이 말했다.

이 위원장은 문화예술계 지원에 대해 "궁극적으로 문화예술 공제제도 같은 것을 만들었으면 좋겠다"며 "기금을 만들어 일정 소득 이하로 떨어지는 분들이 최저한의 생활이 가능하도록 일정 기간 도와드리는 제도"라고 설명했다.

이 위원장은 자신의 이익공유제 구상에 대해서는 "보수적인 사람은 기업 팔 비틀기라고 비판하고 진보적인 사람은 차라리 세금을 걷으라고 말한다"며 "저는 강제할 생각이 없다. 자발적 참여로 시작하는 것이 중요하다"고 강조했다.

이 위원장은 신복지체계과 관련해 "기존복지를 인정하면서도 빈칸은 채우는 것"이라며 "세계적으로 충분히 검증됐기 때문에 실험을 한다든가 그러지 않아도 된다"고 밝혔다.

이 위원장은 '문재인 정부의 비정규직 제로 정책으로 공기업 채용 규모가 줄었다'는 질문에 "고용 유지가 공기업의 기본적 역할"이라며 "이익을 적게 내더라도 고용을 유지함으로써 사회에 기여한다"고 답했다.

이 위원장은 "소득양극화가 심해지고 사람들이 가난해지니까 포퓰리즘이 극성을 부린다"며 "트럼프 미국 전 대통령, 두테르테 필리핀 대통령이 포퓰리스트"라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr