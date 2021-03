영·유아 식품 209개 중 '식품 표시·영양 정보' 제공 제품 고작 '2개'

보건환경연구원, ‘아기, 키즈’ 등 영·유아 표현 포함한 영·유아 식품 표시 실태 조사

'영·유아 섭취 대상 식품' 표시는 209건 중 3건에 불과해 표시 미비

영·유아에게 맞는 영양정보 제공은 2건

[아시아경제 임철영 기자] 영·유아 식품 209개 중 '영·유아 섭취 대상 식품' 표시와 영양정보를 제공하고 있는 제품이 2개에 불과한 것으로 나타났다. 특히 조사대상 식품 중 41개는 영·유아 식품의 나트륨 기준을 초과했다.

24일 서울시보건환경연구원은 구매 후 바로 먹을 수 있는 간편 유아식품의 인기가 높아짐에 따라 영·유아 식품 209개에 대한 제품 표시 실태를 조사한 결과 음료류 2개만 한국인 영·유아에게 맞는 영양정보를 제공하고 있다고 밝혔다. 연구원은 지난 1~2월 서울시내 대형마트 및 친환경마트, 백화점 등에서 ‘아기’, ‘베이비’, ‘아이’, ‘키즈’ 등 표현의 제품명과 상세 설명이 적혀 있어 소비자에게 영·유아 식품으로 인식되도록 판매되고 있는 과자류 등 14개 식품 유형의 209개 제품에 대해 '영·유아 섭취 대상 식품”'표시 유무, 영양정보 표시 실태 및 나트륨 표시량을 조사했다.

영·유아 식품으로 인식되는 제품 중 영·유아 섭취 대상 식품을 표시해 판매하는 제품은 음료류 3개(1%)에 불과해 표시율이 매우 저조했다. 지난해 1월부터 영·유아(0∼36개월 미만)를 섭취 대상으로 표시하여 판매하는 식품에 대한 나트륨과 위생지표군 및 식중독균의 기준?규격이 신설 및 시행되고 있으나 '영·유아 섭취 대상 식품' 표시는 식품 표시기준의 의무사항이 아니다.

더욱이 조사 대상 중 표시기준에 맞게 영양정보를 표시한 179건도 하루 기준치에 대한 비율이 영·유아(0∼36개월 미만)가 아닌 대부분 3세 이상 국민 평균의 영양섭취기준으로 표시돼 있었다. '영·유아 섭취 대상 식품' 표시와 영?유아(0~36개월 미만)에게 맞는 영양정보를 제공한 제품은 국내 생산 과·채주스와 혼합음료 단 2건에 불과했던 것이다.

연구원은 영양정보를 표시한 179개 제품에 대해 '영·유아를 섭취 대상으로 표시해 판매하는 식품'의 나트륨 기준을 적용하면 41개(23%) 제품이 이를 초과한다는 점도 지적했다. 나트륨 과잉 섭취는 고혈압, 신장 질환, 심장 질환 및 골다공증의 원인이 되며 유아기에는 소변 중 칼슘 배설량 증가로 골격 발달에 부정적인 영향을 끼칠 수 있다. 또한 어린 시절 짠맛에 익숙해진 식습관이 성인기로 이어지므로 영·유아기 나트륨 섭취는 각별한 주의가 필요하다.

신용승 서울시보건환경연구원장은 “영·유아에게 적합한 영양정보 부족으로 소비자가 제품 선택에 어려움을 겪게 되고, 이로 인해 평생의 식습관과 건강에 부정적 영향을 초래할 수 있다”면서 “영·유아 식품에 대해 제조업체들이 보다 적극적으로 섭취 대상 특성에 맞는 영양정보를 제공하고, 소비자도 제품 구입 및 섭취 시 영양정보를 확인해 주길 바란다”고 당부했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr