[종합]"박원순, 그렇게 몹쓸 사람이었나" 임종석에…"2차 가해 중단하라" 비판 봇물

임종석 "박원순, 가장 청렴한 공직자" 옹호

정의당 "2차 가해가 선거 전략?"

[아시아경제 허미담 기자] 임종석 전 대통령 비서실장이 23일 고(故) 박원순 전 서울시장에 대해 "가장 청렴한 공직자"라고 평가한 가운데 정치권에서는 이를 '2차 가해'라고 규정하며 임 전 실장의 사과를 촉구했다.

정호진 정의당 수석대변인은 이날 논평을 내고 "더불어민주당은 2차 가해가 선거전략이냐"며 "지속적인 2차 가해는 범죄"라고 일갈했다.

그는 "대통령 비서실장까지 지낸 임종석씨가 이번 서울시장 보궐선거가 어떤 이유로 치러지는지 모르지 않을 터인데, 선거를 목전에 두고 대놓고 2차 가해를 하는 것은 매우 악의적"이라며 "임종석씨는 참으로 몹쓸 사람"이라고 지적했다.

이어 "피해자의 일상 복귀를 방해하는 정당이 천만 서울시민들의 삶을 책임질 수 있다는 말인가. 결국 민주당 지도부와 박영선 서울시장 후보의 사과는 서울시장 재·보궐선거를 앞두고 마지못해 한 시늉에 불과했다고 밖에 볼 수 없다"며 "공허한 사과가 부른 2차 가해"라고 꼬집었다.

또 정 수석대변인은 "민주당은 즉각 2차 가해를 중단하라"며 "민주당 지도부와 박 후보의 사과가 진정성이 있다면 즉각 임종석씨에 대한 당 차원의 조치를 취하라. 그것이 진정성을 확인할 수 있는 길"이라고 강조했다.

류호정 정의당 의원 또한 임 전 실장을 향해 "고인에 대한 향기를 선거전에 추억하는 '낭만'은, 진정한 반성과 사과 없이는 '낭패'가 될 뿐"이라고 꼬집었다.

류 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "고인은 떠났고, 선거는 남았다. 국가인권위원회는 직권조사를 통해 성희롱이 맞다 결론 내렸지만, '저년 잡아라'의 선거판에서 피해자는 다시 한번 2차 피해를 호소했다"고 했다.

이어 "민주당은 당헌까지 고쳤다. 대한민국 수도 서울의 권력을 빼앗길 수 없었을 것"이라며 "정의당처럼 후보를 내지 않을 수도 없었을 거다. 그렇다면 애매한 말의 향연은 그만두고, 피해자에게 제대로 된 용서를 구했어야 한다"고 목소리를 높였다.

또 류 의원은 "말하는 사람 하나 꼬리 자를 게 아니라, 박원순 변호사처럼 피해자의 편에 섰어야 한다. 그것이 무너진 집권 세력에 대한 국민의 신뢰를 회복하는 유일한 길"이라고 주장했다.

그러면서 그는 임 전 실장을 향해 "고인의 업적을 모르는 사람은 없다"며 "그렇게 몹쓸 사람이었다는 게 아니라, '몹쓸 일'이 있었고, 아직 고통을 겪는 피해자가 있다"고 꼬집었다.

끝으로 류 의원은 "불의한 권력에 맞서 민주주의 역사를 세운 지난날에는 있고, 지금은 없어진 '잃어버린 것에 대하여' 성찰하는 모범을 보여주시면 더 좋겠다"고 말하며 글을 마무리했다.

김용태 국민의힘 경기 광명을 당협위원장 또한 임 전 실장을 향해 "국민을 약 올리느냐"고 비판했다.

김 위원장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "임 전 실장에게는 극렬 지지자만 보이고 국민은 안중에도 없느냐"며 "아직도 무엇을 잘못했는지 모르고, 반성할 줄 모르는 임 전 실장의 태도가 정말 질린다"고 일갈했다.

이어 "코로나19로 어려운 때 570억원 국민 혈세를 왜 투입하는지를 벌써 까먹었느냐"며 "임 전 실장께서 박 시장님의 향기를 느끼는 것은 개인적인 자유이지만, 그보다는 성추행 피해자가 느꼈을 고통에 아파하고 용서를 구하는 것이 먼저"라고 했다.

그는 "국민이 느꼈을 아픔에 공감하지도 못하면서, 자기 편만 감싸는 태도는 청산해야 한다"며 "부끄러운 줄 아시라"고 말했다.

앞서 임 전 실장은 이날 오전 자신의 페이스북을 통해 "박원순은 정말 그렇게 몹쓸 사람이었나"라며 "청렴이 여전히 중요한 공직자의 윤리라면 박원순은 내가 아는 가장 청렴한 공직자였다"고 옹호했다.

그는 박 전 시장을 두고 ""호텔 밥 먹지 않고 날 선 양복 한 번 입지 않고 업무추진비를 반 이상 남기는 쪼잔한 공직자였다"고 했다. 임 전 실장은 박 전 시장 2기 체제에서 서울시 정무부시장을 역임한 바 있다.

또 임 전 실장은 서울 광화문 광장 재구조화, 마을공동체 사업 등 박 전 시장의 시정을 언급한 뒤 "박원순의 향기를 느낀다"고 덧붙였다.

아울러 그는 "박원순은 미래 가치와 생활 이슈에 가장 민감하고 진취적인 사람이었다"며 "딱딱한 행정에 사람의 온기와 숨결을 채우려 무던히 애쓰던 그의 열정까지 매장되지는 않았으면 한다"고 강조했다.

끝으로 "이제 드디어 시민의 품으로 돌아오는, 뉴욕의 센트럴파크 부럽지 않을 용산 공원의 숲속 어느 의자엔가는 매 순간 사람의 가치를 높이고자 치열했던 박원순의 이름 석 자를 소박하게나마 새겨 넣었으면 좋겠다"고 했다.

