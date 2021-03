안드로이드폰에서 카톡·네이버 '먹통'…구글 '웹뷰' 장애

[아시아경제 강나훔 기자] 23일 오전부터 삼성 갤럭시 등 일부 안드로이드폰에서 카카오톡과 네이버 등의 앱 실행 중단 오류가 이어지고 있는 것으로 나타났다.

업계에 따르면 이날 오전 8시께부터 구글 안드로이드 운영체제(OS)의 삼성전자·LG전자 스마트폰에서 네이버, 카카오톡, 증권앱 등 일부 앱 실행 시 '앱을 중지했습니다'라는 알림창이 뜨면서 먹통이 되는 현상이 나타나고 있다.

구글코리아 측은 오후 3시께 블로그에 올린 알림글을 통해 "한국 시간 3월 23일 일정 시간대에 영향을 받은 앱을 사용한 이용자의 경우에만 한정되는 상황"이라며 "장애가 발생하는 경우 해당 앱의 데스크톱 웹 환경에서 서비스를 이용하실 수 있다"고 밝혔다.

이에 앞서 삼성전자는 삼성멤버스 앱 내 공지사항을 통해 앱 오류 시 조치 방법을 소개했다. 삼성전자는 카카오톡·증권앱·네이버 등의 앱 실행 시 바로 꺼지는 현상이 발생할 경우 ‘설정→애플리케이션→안드로이드 시스템 웹뷰(Android System Webview)선택→더보기→업데이트 삭제’ 등의 조치를 취해야 한다고 안내했다.

안드로이드 시스템 웹뷰가 검색되지 않을 경우에는 ‘설정→애플리케이션→크롬(Chrome) 선택→더보기→업데이트 삭제’ 등의 조치를 취하면 된다.

이번 오류는 '안드로이드 시스템 웹뷰' 앱이 일으킨 것으로 지목된다. 구글이 만든 이 시스템 앱은 안드로이드에서 웹 콘텐츠를 표시할 수 있도록 지원하는데, 최근 업데이트 이후 기존 앱과 충돌한 것으로 추정된다.

오류는 삼성전자에서 '안드로이드 시스템 웹뷰'(WebView) 앱을 제거하고 폰을 재부팅하면 대부분 해결된다.

