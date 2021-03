신라대 사회복지학과, ‘지역사회를 위한 동아리·스터디 박람회’ 열어

학과 동아리·스터디그룹 활성화 통한 지역사회 봉사 확대 방안 모색

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대학교(총장 김충석) 사회복지학과는 3월 18일 오후 1시 인문관 529호에서 ‘지역사회를 위한 동아리·스터디 박람회’를 개최했다.

사회복지학과는 코로나19의 장기화로 위축된 학생들의 사기와 학업 동기를 높이고, 지역사회 봉사활동에 적극적인 참여를 이끌기 위해 이번 행사를 마련했다.

박람회는 2021학년도 신입생 환영식을 겸해 진행됐다. 학과 교수진과 동아리 소속 학생들은 학과 동아리의 역사와 주요 활동, 지역사회 공헌, 교육과정, 역대 학술제, 스터디 그룹 등 사회복지학과의 다양한 활동을 재학생에게 소개했다.

이날 사회복지이론을 체계적으로 배울 수 있는 스터디 그룹의 운영사례는 신입생의 큰 호응을 얻었다.

금현우 사회복지학과 학생회장은 “33년 동안 사회복지학과와 함께 성장한 동아리, 스터디 그룹의 활동을 볼 수 있어 유익했다”며, “활발히 운영되는 동아리와 스터디 그룹은 졸업 후에도 동문 간 탄탄한 네트워크를 유지하는 원동력”이라고 말했다.

최선경 학과장은 “박람회는 학생의 학문적 성장은 물론 지역사회 공헌 활동을 확산하는 촉매제가 될 것”이라며 “사회복지학과는 지역사회 봉사활동에 초점을 두고 다양한 프로그램을 운영할 계획이다. ‘실천에 강한 신라대 사회복지학과’로 자리매김하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

신라대 사회복지학과는 ▲줌 ▲심리 ▲MHS ▲광장 ▲무 등 동아리를 활발히 운영하고 있다.

