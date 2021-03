함양군 여규상 대한노인회 지회장 “고맙습니다. 필수노동자” 캠페인 동참

코로나 어려운 상황 속 대면 노동 펼치는 필수노동자 헌신에 감사



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 대한노인회 경남 함양군지회 여규상 회장이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위험에도 사회기능 유지에 이바지하는 필수노동자분들에게 감사의 인사를 표하는 소셜네트워크 릴레이 캠페인 동참했다.

여규상 회장은 22일 노인회관에서 ‘고맙습니다. 필수노동자 여러분’이라는 자필 손팻말을 들고 코로나19의 어려운 상황 속에서 대면 노동을 펼치고 있는 필수노동자들에게 존경과 감사를 표했다.

여 회장은 “코로나19로 어렵고 힘든 상황 속에서도 대면 노동을 펼치는 보건의료, 사회복지, 돌봄서비스, 환경미화, 배달업 종사자 등 필수노동자분들의 노고와 헌신에 깊이 감사드린다”고 말했다.

서춘수 함양군수의 지명을 받아 이번 캠페인에 참여한 여 회장은 다음 지명자로 농협은행 함양군지부장을 지명했다.

