포근한 봄 날씨를 보인 23일 개나리가 활짝 핀 서울 성동구 응봉산에서 바라본 도심이 뿌옇다. 이날 전국 대부분 지역의 미세먼지 농도는 '나쁨' 단계를 보였다. /문호남 기자 munonam@

