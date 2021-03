[아시아경제 정동훈 기자] 모텔에서 전 여자친구를 폭행하고 협박한 20대 남성이 체포됐다.

23일 서울 은평경찰서에 따르면 A씨는 이날 오전 1시 10분께 은평구의 한 모텔에서 전 여자친구인 20대 여성을 협박하면서 폭행한 혐의로 현행범 체포됐다.

피해자는 머리에서 피를 흘리는 등 상처를 입은 상태로 출동한 경찰에 의해 발견됐다. A씨는 술을 마신 상태였다.

경찰은 피해자가 치료를 마치는 대로 조사해 정확한 사건 경위를 파악할 예정이다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr